Diyarbakır'da oy verme işlemi başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yurt genelindeki okullarda hazırlıklar dün tamamlandı. 7'si seyyar olmak üzere 3 bin 975 sandığın kurulduğu, 1 milyon 164 bin 111 seçmenin sandık başına gideceği Diyarbakır'da oy kullanma işlemi başladı. Seçim güvenliğinde 17 bin 838 polis ve asker görev alıyor.

Diyarbakır il genelinde oy kullanma işlemi sabah 07.00'de başlarken 16.00'da sona erecek.