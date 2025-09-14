Devlet Bahçeli, Boksör Avni Yıldırım'ı Kabul Etti

Haberler

MHP Lideri Devlet Bahçeli, boksör Avni Yıldırım'ı makamında kabul etti. Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in de yer aldığı ziyarette Yıldırım, Bahçeli'ye üzerinde 3 hilal bulunan boks eldiveni hediye etti. Görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
