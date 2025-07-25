Destici: Batı Trakya Türklüğü yalnız değildir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Batı Trakya'da Türk soydaşlara karşı halen asimilasyon politikaları uygulandığını belirterek, "Batı Trakya Türklüğü asla yalnız değildir ve Batı Trakya Türkleri inşallah önümüzdeki günlerde, yıllarda daha onurlu, daha hürriyetlerine kavuşmuş bir şekilde ve insan haklarının tam olarak uygulandığı, kendi öz vatanları olan Batı Trakya'da daha özgür, daha müreffeh bir hayatı hak ediyorlar ve inşallah bunu da yaşayacaklar" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Edirne İl Başkanlığı binasının açılışını yapmak üzere kente geldi. Kentin, Çavuşbey Mahallesi'ndeki parti binasına gelerek açılışı yapan Destici, burada basın mensuplarıyla buluştu. Edirne İl Başkanı Yalçın Yiğit ve yönetiminin de eşlik ettiği Destici, Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'nin (DEB) kurucu Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in 30'uncu ölüm yıl dönümü için gittiği Batı Trakya'daki temaslarına değindi. Destici, "Biz zaten her yıl Doktor Sadık Ahmet'in vefat yıl dönümü programlarına eksiksiz bir şekilde katılan belki de tek siyasi partiyiz, Büyük Birlik Partisi olarak. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkanımız döneminde de böyleydi. Ondan sonra benim dönemimde de hep böyle gerçekleşti. Ben tekrar merhum Sadık Ahmet'i rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Bir kez daha ailesine, sevenlerine, yakınlarına, Batı Trakya Türklüğüne ve tüm Türk dünyasına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

'ASİMİLASYON YAPILIYOR'

Bölgede Yunanistan'ın, Türk soydaşlara zulüm derecesine varan baskıları olduğunu belirten Destici, "Hem Lozan'dan kaynaklanan hem uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan Avrupa Birliği müktesabatlarından kaynaklanan ve Türkiye ile Yunanistan ikili anlaşmalarından kaynaklanan baskılar var. Bu tür azınlık haklarıyla ilgili düzenlemelere maalesef riayet etmiyorlar. Orada her geçen gün Türk okulları kapatılıyor, azalıyor. Türk öğrenciler başka şehirlerde okumaya adeta zorlanıyor. Yani bir asimilasyon yapılıyor. ya kaçırtmaya çalışıyorlar ya asimilasyon yapılıyor. Tabii nüfusun azalışından da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ama orada da ifade ettim; artık daha güçlü, daha büyük bir Türkiye var. Türklerin yeryüzündeki soydaşlarımızın, kardeşlerimizin başına bela olmaya çalışanlara elbette ki daha büyük belalar açabilecek ve onlara hadlerini bildirecek ve Batı Trakya'da, Suriye'de, Irak'ta, yani dünyanın neresinde olursa olsun kendi vatandaşına, soydaşına sahip çıkacak bir Türkiye var. Onun için de gururluyuz, mutluyuz" diye konuştu.

'BATI TRAKYA TÜRKLÜĞÜ YALNIZ DEĞİLDİR'

Batı Trakya'daki soydaşların ekonomik olarak da sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Destici, "Tabii ekonomik olarak da sıkıntıları var. Yunanistan tabii ekonomisi rahat bir ülke değil ama bizim vatandaşlarımızın ekonomik olarak da gelişmesini istemiyorlar, iş kurmalarına kolay kolay müsaade etmiyorlar. Çiftçilik yaparken farklı zorluklarla karşılaşıyorlar. Zaten devlet memuriyeti noktasında almıyorlar. En alt seviyede çalıştırıyorlar. Üst seviyelere almıyorlar. Yani böyle bir zulümle, baskıyla karşı karşıyalar. Ama buna rağmen bütün bu zorluklara rağmen ecdatlarının ruhunu incitmemek adına, kimliklerine yani Türklüklerine ve inançlarına yani İslam'a sahip çıkmak adına büyük fedakarlık gösteriyorlar. Bütün bu eziyetlere, bu yokluğa rağmen orada Türk'ün ve İslam'ın varlığını devam ettiriyorlar. Onun için kendilerine orada teşekkür ettim. Şükranlarımızı sundum. Burada bir kere daha Türkiye'den de ayağımızın tozuyla geldik, kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Batı Trakya Türklüğü asla yalnız değildir ve Batı Trakya Türkleri inşallah önümüzdeki günlerde, yıllarda daha onurlu, daha hürriyetlerine kavuşmuş bir şekilde ve insan haklarının tam olarak uygulandığı, kendi öz vatanları olan Batı Trakya'da daha özgür, daha müreffeh bir hayatı hak ediyorlar ve inşallah bunu da yaşayacaklar" diye konuştu.

'ORMAN YANGINI ŞEHİTLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Türkiye'de devam eden orman yangınlarına da değinen Destici, "Orman yangınları maalesef hepimizin yüreklerini yakmaya, ciğerlerini parçalamaya devam ediyor. En son Eskişehir Seyitgazi'de ki ben de Eskişehirliyim maalesef beşi orman işçisi, beşi AKUT görevlisi 10 kahramanımız hayatını kaybetti. Kendilerini bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ailelerine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına ve milletimize de başsağlığı, sabır diliyorum" dedi.

'TRUMP'IN SÖZLERİ BİR BAHANE'

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hamas'la ilgili sözlerine ilişkin de konuşan Destici, "ABD Başkanı Trump; 'Hamas anlaşmak istemedi' demiş. Tabii Hamas neden anlaşmak istemiyor? Bu çok açık ve net; çünkü bir garantisi yok. Esirleri bıraktıktan sonra İsrail'in ne yapacağı konusunda bir garanti yok. İsrail esirleri aldıktan sonra zaten Gazze'ye yerle bir etmiş, 50 binden fazla insanı öldürmüş. Bunun 20 bine yakını çocuk, 20 bine yakın kadın, 19 bini de ihtiyar, masum insanlar. Şimdi anlaşıp esirleri bıraktı diyelim, peki Hamas'ın elinde hangi koz kalacak ondan sonra? Atom bombası atsa kimse kurtaramaz. Kimse bir şey diyemez. Çünkü ABD arkasında, Avrupa Birliği arkasında, Almanya'sı, Fransa'sı ve maalesef Türkiye hariç ne Arap aleminden ne İslam dünyasından güçlü bir ses de yükselmiyor. Onun için bunu bir bahane olarak görüyorum. Aynen İran'ı bombalarken, Irak'ı bombalarken hangi bahaneler üretmişlerse şimdi bu da farklı bir bahane" ifadelerini kullandı.

'MACRON'UN AÇIKLAMALARI OLUMLU GELİŞME'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini eylül ayında tanıyacakları açıklamalarına da değinen Destici, "Olumlu bir haber, olumlu bir gelişme ama eylülü bekleyelim, bakalım gerçekten Macron dediğini yapabilecek mi? Fransa bağımsız Filistin devletini tanıyabilecek mi? Bunu eylül ayında görmek gerekir diye düşünüyorum. Ama olumlu bir gelişme olarak düşünüyorum. Fransa'nın eylül ayında Filistin'i tanıması demek pek çok dünya devletinin daha Filistin'i tanıması anlamına gelecektir ki bu da hem Filistin açısından hem de Filistinli mazlum kardeşlerimiz açısından ve insanlık açısından da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Destici, parti ziyaretinin ardından esnafla bir araya gelerek sohbet etti.