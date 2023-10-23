Denizli Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve heyeti Nihat Zeybekçi'yi ziyaret etti

Denizli Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve beraberindeki heyet, Adalet ve Kalkınma Partisi Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Denizli Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve beraberindeki heyet, Adalet ve Kalkınma Partisi Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Denizli Çameli İlçe Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur, Belediye Meclisi Üyesi İdris Öz ve diğer ilçelerin belediye başkanları ile beraber Adalet ve Kalkınma Partisi Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Arslan, Çameli'mize her zaman her konuda destek veren, ilçemizle alakalı projeler ve faaliyetlerde bizlere yardımcı olan Adalet ve Kalkınma Partisi Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sn. Nihat Zeybekçi'ye misafirperverliği için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ