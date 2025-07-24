DENİZ yetki alanlarının korunması ve denizlerdeki faaliyetlerin sürdürülebilir yönetimi amacıyla, cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, kurulda Dışişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri yer alacak.

Kurul; Türkiye'nin çevre denizlerinde deniz alanlarının uyumlu ve sürdürülebilir kullanımını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunacak. Deniz faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendirecek olan kurul, deniz yetki alanları ve haklarının korunmasına yönelik gerekli adımları atacak.

Kurul, kurumlar arası iş birliğini sağlanacak, temel stratejileri ve eylem planlarını hazırlayacak ya da hazırlatacak; uygulamaları takip edecek ve değerlendirecek.

ALT KURUL VE ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULABİLECEK

Kurul, yılda iki kez toplanacak. Kurul başkanı, ihtiyaç halinde olağanüstü toplantı çağrısında bulunabilecek. Ayrıca kurul bünyesinde alt kurullar ve çalışma grupları kurulabilecek. Toplantılara, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebilecek. Kurulun çalışma usul ve esasları başkan tarafından belirlenecek. Sekretarya hizmetleri ile koordinasyon ve uygulamaların takibi ise Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.