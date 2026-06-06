Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda şükranlarını sundu

DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde görev almış bu ülkenin kalkınmasına omuz vermiş DEİK mensuplarına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı