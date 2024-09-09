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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.17'de başladı. Bakanların, alanları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacağı toplantıda, bölgesel ve küresel gelişmeler ile ekonomi ve terörle mücadele konularının ele alınacağı öğrenildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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