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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz"

Kaynak: AA
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