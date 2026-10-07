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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımlar atılırken, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler değerlendiriliyor"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımlar atılırken, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler değerlendiriliyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımlar atılırken, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler değerlendiriliyor"

Kaynak: AA
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