Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyareti

Yılmaz'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler eşlik etti

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, babasını kaybeden AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün 93 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, bugün toprağa verildi. Türkiye'nin her yerinden taziye ziyaretleri devam ederken, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, Mevlüt Çavuşoğlu'nun baba ocağına geldi. Taziye evinde Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kur'an tilavetinde bulundu. Kur'an tilavetinin ardından ise dua edildi. Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığında bulunan heyet saat 22.00 sıralarında Alanya'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler eşlik etti.