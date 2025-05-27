Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Metal Sektörünün Güçlendirilmesi İçin İstişare Toplantısı Düzenledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Metal Sektörünün Güçlendirilmesi İçin İstişare Toplantısı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sanayi ile Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte metal sektörünün temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirerek, sektörü güçlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte metal sektörünün kamu, işçi ve işveren temsilcileriyle istişare toplantısı yaptı. Yılmaz, "Metal sektörümüzü kamu, özel sektör ve çalışanlarımızın iş birliğiyle daha da güçlendirmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ve ilgili kurumlarımızın temsilcileriyle birlikte, metal sektörünün kamu, işçi ve işveren temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan, 94 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye sanayisinin omurgasını oluşturan bu stratejik sektörü; otomotivden makineye, ana metalden elektromekaniğe uzanan geniş üretim yapısıyla kalkınma vizyonumuzun temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Toplantımızda; sürdürülebilir üretim, sektörün rekabet gücü ve yapısal ihtiyaçlarının yanı sıra, sosyal tarafların talepleri ve reel sektörün öncelikleri çerçevesinde kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Yüksek katma değer üreten, yeşil ve dijital dönüşüme öncülük eden metal sektörümüzü kamu, özel sektör ve çalışanlarımızın iş birliğiyle daha da güçlendirmekte kararlıyız. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız olmak üzere katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Rusya'dan Trump'a yanıt: Gerçekten kötü sadece bir şey biliyorum o da 3. Dünya Savaşı

Putin'in yanıtı zehir zemberek! Trump'ı "dünya savaşı" ile tehdit etti
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü

Emeklilik parasıyla dana aldı, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Hepsinin kaderi aynı oldu! Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu

Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı

Yeni takımı resmen duyurdu! Arda Turan 2 yıllık imzayı attı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.