Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır.

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Hiç kimse yalan dolanla uluslararası toplumun gündemini boş yere meşgul etmesin. Rum yönetiminin propagandalarının sözcülüğünü yapmasın" dedi. - LEFKOŞA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title