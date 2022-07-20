Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Hiç kimse yalan dolanla uluslararası toplumun gündemini boş yere meşgul etmesin. Rum yönetiminin propagandalarının sözcülüğünü yapmasın" dedi. - LEFKOŞA
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