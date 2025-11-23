Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tahil Koridoru gayretimiz barışa giden yolu açmak içindi. Gerek Avrupa gerek Afrika'ya tahıl koridoruyla ulaşalım istedik. Ne yazık ki belli bir yere kadar bu işi başardık. Yarın yapacağımız görüşmelerde bunu rica edeceğim. Bu süreci başlatabilirsek çok hayırlı olur diye düşünüyorum" dedi. - JOHANNESBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika