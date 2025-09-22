Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek dergisinde kaleme aldığı makalede, "Dünya beşten büyüktür ilkesine dayanan ve uzun süredir devam eden...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek dergisinde kaleme aldığı makalede, "Dünya beşten büyüktür ilkesine dayanan ve uzun süredir devam eden çağrımız, mevcut küresel düzenin basit bir eleştirisinin ötesine geçerek, insanlığın ortak geleceği için bir vizyon sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek dergisinde kaleme aldığı makalede, "Dünya beşten büyüktür ilkesine dayanan ve uzun süredir devam eden çağrımız, mevcut küresel düzenin basit bir eleştirisinin ötesine geçerek, insanlığın ortak geleceği için bir vizyon sunmaktadır" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
