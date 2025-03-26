İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 143 adrese baskın! Onlarca gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
Özgür Özel'den Erdoğan'ın 'Turpun büyüğü' sözlerine yanıt: Ortaya çıksın kabul ediyorum

Siyasette "Trupun büyüğü" polemiği! Özel'den Erdoğan'a hodri meydan
İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili kafaları daha da karıştıran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toog'u sözde boykot listesine aldılar.

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toog'u sözde boykot listesine aldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toog'u sözde boykot listesine aldılar. Kendini bilmezleri millet takdirine havale ediyoruz. Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan yerli markaları 3-5 muhterisin faşizan söylemlerine yem etmeyecektir"

-"Gelecek asrımızın nasıl olacağını belirleyecek yeni mücadele dönemine her açıdan hazırlıklı girmeyi planlıyoruz. 2030 sanayi ve teknoloji strateji belgemizi şekillendirdik"

-"İlk haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A uydumuzu gönderdik. Teknofest'lerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırdık"

-" Üretim alt yapısını güçlü yatırım teşvikleriyle destekledik. Milletimize karşı sorumluluğumuz daha büyük idealler için çalışmamızı gerektiriyor"

-"2030 sanayi ve teknoloji stratejisi işte bu vizyonun parçası olarak hazırlanmıştır"

-"Terminal İstanbul, girişim sermayesi fonları ve benzeri enstrümanlarla ülkemizin teknoloji girişimciliği alanında küresel çekim merkezlerinden biri haline getireceğiz"

-"İkinci amacımız dijital teknolojiye geçiş sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmak. Fiber iletişim, 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme alt yapımızı geliştirmeye yönelik adımlar atacağız. Yerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artıracağız"

-"Yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla Türkiye'nin siber güvenlik alt yapısını daha iyi hale getireceğiz. Strateji belgemizin 3. amacı yeşil ve döngüsel ekonomiye geçiş sağlayarak karbon emisyonlarını azaltmaktır. Güneş enerjisi ve rüzgar türbinlerinde kapasitemizi güncelleyeceğiz"

-"Dördüncü amacımız küresel pazarlara entegrasyonu ve rekabet gücünü artırmaktır. Bu kapsamda gelişmiş ülkelerdeki teknoloji şirketleriyle entegrasyona önem vereceğiz. Küresel kırılmalara karşı ihracat ve ithalatta pazar çeşitliliğini sağlayacak ve önlemler alacağız"

-"Asya ve Avrupa arasında kalkınma ticaret adımlarını stratejik ortaklarımızla inşa edeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title