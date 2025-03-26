Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toog'u sözde boykot listesine aldılar. Kendini bilmezleri millet takdirine havale ediyoruz. Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan yerli markaları 3-5 muhterisin faşizan söylemlerine yem etmeyecektir"

-"Gelecek asrımızın nasıl olacağını belirleyecek yeni mücadele dönemine her açıdan hazırlıklı girmeyi planlıyoruz. 2030 sanayi ve teknoloji strateji belgemizi şekillendirdik"

-"İlk haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A uydumuzu gönderdik. Teknofest'lerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırdık"

-" Üretim alt yapısını güçlü yatırım teşvikleriyle destekledik. Milletimize karşı sorumluluğumuz daha büyük idealler için çalışmamızı gerektiriyor"

-"2030 sanayi ve teknoloji stratejisi işte bu vizyonun parçası olarak hazırlanmıştır"

-"Terminal İstanbul, girişim sermayesi fonları ve benzeri enstrümanlarla ülkemizin teknoloji girişimciliği alanında küresel çekim merkezlerinden biri haline getireceğiz"

-"İkinci amacımız dijital teknolojiye geçiş sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmak. Fiber iletişim, 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme alt yapımızı geliştirmeye yönelik adımlar atacağız. Yerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artıracağız"

-"Yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla Türkiye'nin siber güvenlik alt yapısını daha iyi hale getireceğiz. Strateji belgemizin 3. amacı yeşil ve döngüsel ekonomiye geçiş sağlayarak karbon emisyonlarını azaltmaktır. Güneş enerjisi ve rüzgar türbinlerinde kapasitemizi güncelleyeceğiz"

-"Dördüncü amacımız küresel pazarlara entegrasyonu ve rekabet gücünü artırmaktır. Bu kapsamda gelişmiş ülkelerdeki teknoloji şirketleriyle entegrasyona önem vereceğiz. Küresel kırılmalara karşı ihracat ve ithalatta pazar çeşitliliğini sağlayacak ve önlemler alacağız"

-"Asya ve Avrupa arasında kalkınma ticaret adımlarını stratejik ortaklarımızla inşa edeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.