Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu gemimizi İzmir'e uğurlayacağız, oradan gereken yerlere farklı mesajlar vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da Akyazı Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. TCG Anadolu uçak gemisini Karadeniz'in ardından İzmir'e uğurlayacaklarını ifade eden Erdoğan, "Son 1 hafta-10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu'yla. Maket gemi diyen 7'li masanın mensuplarına en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi. Yahu bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde konuştu.

"TCG ANADOLU'YU İZMİR'E UĞURLAYACAĞIZ"

TCG Anadolu üzerinden muhalefete yüklenen Erdoğan, "TCG Anadolu'yu bugün Karadeniz'e uğurladık. Daha sonra TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. Son 1 hafta-10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu'yla. Maket gemi diyen 7'li masanın mensuplarına en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi.

"BU TABİ BUNLARI RAHATSIZ EDECEK"

Yahu bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geliyoruz. Şimdi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, AKINCI'mızı, Kızılelma'yı yapıyoruz. Bu tabi bunları rahatsız edecek. İki katı büyüklüğünde uçak gemisi de yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarından satır başları:

Sevgili Sakaryalılar, Akyazı'nın saygıdeğer güzel insanları, başımızın tacı kıymetli hanımlar, gençler, bugün iki bayramı bir arada kutlayan sevgili çocuklar, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Şu muhteşem katılım, buraya gelirken yolların sağında-solundaki Akyazı'nın güzel insanları bize çok duygulu anlar yaşattı. Muhteşem katılımı Akyazı'dan buraya, caddenin sağında solunda gördük. Bu bir şeyi gösteriyor; Akyazı biz 14 Mayıs'a hazırız diyor. Sakarya, biz gümbür gümbür akıyoruz, 14 Mayıs'a hazırız diyor. İnşallah 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal'i gönderiyor musunuz? Onun buradaki uzantılarına gereğini yapıyor musunuz? Cumhur İttifakı'yla yola devam diyor musunuz? Ben de sizlere şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE DEPREMLERİNİN YARALARINI HIZLA SARIYOR"

Milli mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik. Sakarya'nın evladı Sait Faik, "Bir insanı sevmekle başlar her şey" diyor. 21 sene değil 40 yıl dik durduk ve bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Biliyorsunuz bizim hareketimizde hanım kardeşlerimizin yeri çok farklı. Kale içeriden fethedilir. Hanımlar bu konuda kararını verdi mi bu iş bitmiştir. Umudumuzu asla yitirmedik. Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak 4-5 kez deprem bölgesine gittik. Turist olarak değiş iş yapmak için gittik. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bundan 24 sene önce 17 Ağustos 1999'da Sakarya ile birlikte Marmara'nın hemen hemen tamamında meydana gelen depremin acı hatıraları yüreklerimizde tazedir.

Türkiye bugün 1999'a göre her bakımdan fersah fersah ileride bir ülke olarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızlı sarıyor. 650 bin yeni konut inşa ederek deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldıracağız. Ülkemizin tamamını depreme hazırlamak için kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz.

"TÜRKİYE ASLA BU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN OYUNCAĞI DEĞİLDİR"

Bay Bay Kemal'in vaadi yok. Bol bol yalan. Eroin esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Bay Bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, ya parlamentodaki uzantılarıyla... Ne diyorlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bay Bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı. Bu 7'li masayı 14 Mayıs'ta da siz dağıtacaksınız.

KARADENİZ GAZI

TCG Anadolu'yu Karadeniz'e uğurladık. Bu bize yeter mi? İnşallah 14 Mayıs'ta bu görevi bize vermeniz halinde bu geminin iki kat büyüklüğündeki geminin ön görüşmelerini belli ülkelerle yaptık. Böylece mavi denizlerde bizim uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak. Buraya gelmeden önce bir de 23 Nisan vesilesiyle çocuklarımızdan bir kabine toplanır, kabinemizi topladık, şimdi de Akyazı'dayız.

TCG Anadolu Gemisi'nin hizmete alınma gururunu yaşadık. Bitti mi? Filyos'ta Karadeniz Gazı'nın devreye alınması törenini Sakarya adıyla gerçekleştirdik. 1 ay boyunca konutlardaki tüm doğal gaz tüketimini, 1 yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketiminin ücretsiz olmasının bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim lütfetti ve Karadeniz gazını milletimizin emrine veriyoruz. Gabar'da da 1 milyar dolarlık doğal gazı bulduk, onu da çıkaracağız. Bunlar teröristlerle el ele kol kola yürüyorlar. Cudi'de bunları gömdük mü? Gabar'da bunları gömdük mü? Bilin ki biz olursak bu teröristleri bu mağaralarda gömmeye devam edeceğiz. Devamlı birbirlerine söz veriyorlar. 'Erdoğan'ın gitmesi lazım' diyorlar. Ama benim bunlara bu meydanı bırakmaz.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI

Anneler, gençler, aile ve gençlik bankasını kuruyoruz. Bu ne demek? Kaynağını nereden bulacaksınız diyenlere cevap. Bay bay Kemal tefecilerden buluyor. Biz kaynağını Karadeniz gibi ülkemizin doğal zenginliklerinden alacak bu bankayla pek çok çalışmanın finansmanını buradan temin edeceğiz. Norveç, kendi doğalgazının petrolünün belli bir oranını kullanır ve gençliğine onu tahsis eder. Benzerini biz ülkemizde yapacağız. Ev kadınlarımızın emekliliğine destek vereceğiz. Eğitimin her seviyesinde burs imkanlarını genişleteceğiz. Her haneden en az bir kişinin işe girmesini temin ederek gençlerimizin istihdamını kolaylaştıracağız.

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023