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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Benzer sorunlarla karşılaşmış ülkelerle kıyas dahi edilemeyecek hızda ve etkinlikte, son derece şeffaf bir şekilde süreç yönetilmektedir"

Kaynak: AA