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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. İba, kadınlarla bir araya gelerek projelerini anlattı ve Edirne Adliyesi çalışanlarını ziyaret etti. Ayrıca HOTEAD Edirne Gençlik ve Spor Kulübü'nü de ziyaret eden İba, çalışmalarında başarı diledi.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Cumhur İttifakı Edirne Belediye Meclis Üyesi Adayı Hasene Meriç'in düzenlediği programa katılarak, kadınlarla bir araya geldi.

Edirne'nin geleceğine tüm Edirnelilerle imza atacaklarını belirten İba, kenti güzelleştirecek projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

İba, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Derya Öztekin ve 27. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile Edirne Adliyesi çalışanlarını da ziyaret etti.

Talatpaşa Caddesi'ndeki esnafları ziyaret eden İba, projelerini anlattı, talepleri dinledi.

HOTEAD Edirne Gençlik ve Spor Kulübünü de ziyaret eden İba, derneğin başkanı Mehmet Grammeşin ve üyelere çalışmalarında başarı diledi.

CHP adayı Filiz Gencan Akın

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Edirne Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun'u ziyaret eden Akın, tüm hekimlerin Tıp Bayramı'nı kutladı.

Edirne için hayalleri ve hedefleri olduğunu belirten Akın, "Belediyemiz bünyesinde yapacağımız tüm sağlık hizmetlerinde hekimlerimiz ile hareket edecek sağlıklı nesiller için hep birlikte mücadele edeceğiz. Dün, bugün ve yarın sonsuz güvenle tüm hekimlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Akın, Edirne Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Taylan Önal'ı da ziyaret etti.

Tüm aile hekimlerine çalışmalarında başarı dileyen Akın, "Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizdeki tüm aile sağlığı merkezlerimiz için Edirne Belediyesi olarak yapabileceğimiz tüm işbirliklerine ve desteklere hazırız." dedi.

İYİ Parti adayı Sedefçi

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, seçim ziyaretlerini sürdürüyor.

Kahvehaneleri ziyaret eden Sedefçi, projelerini anlattı, vatandaşların ilettiği talep ve önerileri dinledi.

Sedefçi, seçimlerde destek istedi.

Saadet Partisi

Saadet Partisi Lalapaşa Belediye Başkan Adayı Ersin Pilafcı, esnafı ziyaret etti.

Pilafcı, esnafı ziyaret ederek, talep ve önerileri dinledi.

Projelerini anlatan Pilafcı, Lalapaşa'nın kalkınması için çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Politika

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