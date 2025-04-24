İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Çin Yönetiminden Trump'a Tepki: Ticaret Görüşmeleri Aktif Değil

Çin Yönetiminden Trump'a Tepki: Ticaret Görüşmeleri Aktif Değil
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın Çin ile gümrük vergileri konusunda aktif müzakereler yürütüldüğüne dair açıklamalarını yalanlayarak, her türlü görüşmenin karşılıklı saygı temelinde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Çin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri konusunda Çin ile aktif müzakereler yürütüldüğü iddiasını yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri sonrası Çin ile ticaret görüşmelerinin "aktif" şekilde sürdüğü yönündeki açıklamasına Çin'den tepki geldi. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong yaptığı açıklamada, "Çin'in pozisyonu tutarlıdır. İstişarelere ve diyaloğa açığız, ancak her türlü istişare ve müzakere karşılıklı saygı temelinde ve eşit bir şekilde yürütülmelidir. Çin-ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğuna yönelik iddialar, rüzgarı yakalamaya çalışmaktır ve hiçbir gerçek temeli olmamakla birlikte asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun da gümrük vergileri konusunda ABD ile görüşme olup olmadığına yönelik soruya, "Bunların hepsi yalan haber. Çin ve ABD, gümrük meselesi hakkında bırakın anlaşmaya varmayı, herhangi bir istişare veya müzakereye girmedi" cevabını verdi.

Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da gümrük vergileriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çin ile aktif olarak görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey aktif" şeklinde cevap vermişti. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.