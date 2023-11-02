Çiftlikköy Belediye Meclisi'nden su birim fiyatlarına zam teklifi

Çiftlikköy Belediye Meclisi'nde artan maliyetler nedeniyle su birim fiyatlarına zam yağılması teklifini değerlendiren Başkan Ali Murat Silpagar, artışın meskenlere yansıtılmamasına yönelik teklifi meclis tarafından kabul edildi.

Çiftlikköy Belediye Meclisi Ali Murat Silpagar başkanlığında yapıldı. Toplantıda su zammı teklifi gündeme geldi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Silpagar, "Benim teklifim, artış yapılırken tüm meskenlerin hariç tutulmasıdır" dedi. Başkan Silpagar'ın teklifini değerlendiren Plan ve Bütçe Komisyonu, alınan kararla meskenler hariç tutularak diğer abone tiplerine güncelleme yapılması yönünde rapor hazırladı. Hazırlanan rapor, meclis tarafından kabul edildi.

Toplantıda mesken dışı diğer abone tiplerine su birim fiyatlarında güncelleme yapıldı. Karar 01.11.2023 tarihi itibariyle uygulamaya başlandı. - YALOVA