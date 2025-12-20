Haberler

"Çift maaş alıyorum" diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM'de yaptığı konuşmada milletvekillerinin çift maaş aldığını belirterek, "Ben dahil 499 milletvekili çift maaş alıyoruz" dedi. Sakık, bu durumu israf olarak nitelendirerek kaynağın yoksul çocuklar için kullanılmasını önerdi.

  • DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, 499 milletvekilinin çift maaş aldığını açıkladı.
  • Sakık, çift maaş uygulamasının yıllık maliyetinin yaklaşık 1 milyar TL olduğunu belirtti.
  • Sakık, çift maaş uygulamasının sona erdirilmesi için kanun teklifi verilmesini önerdi.

TBMM'de milletvekili maaşları ve Meclis yemekhanesindeki düşük fiyatlar kamuoyunda sık sık tartışma konusu olurken, konu bu kez Genel Kurul gündemine taşındı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Meclis'teki ayrıcalıkları "israf" olarak nitelendirdi.

MECLİS'TEKİ AYRICALIKLARI ELEŞTİRDİ

Sakık, kürsüde yaptığı konuşmada Meclis Başkanlığı yapmış isimlere sağlanan imkanlara dikkat çekerek, "Meclis Başkanlığı yapmış olan herkesin odası var. Hepsinin 4 personeli var, kapılarında araçları var. Çocuklarını, torunlarını götüren bir Meclis var. Bir de Danışma Kurulu oluşturdular. Külliye'den bir emekli aylığı kadar maaş alıyorlar. Külliye'nin bunlara danışmak gibi bir derdi de yok. Parlamento'ya çok ciddi eleştiriler var" ifadelerini kullandı.

"499 MİLLETVEKİLİ ÇİFT MAAŞ ALIYOR"

Çift maaş uygulamasına da değinen Sakık, "Hep söylerler çift maaş… Araştırdım, ben dahil 499 milletvekili çift maaş alıyoruz. Ama genç milletvekilleri bu parayı almıyor" dedi. Sakık, bu uygulamanın sona erdirilmesi için kanun teklifi verilmesini önerdi.

"1 MİLYAR TL YOKSUL ÇOCUKLARA HARCANABİLİR"

Sakık, çift maaş uygulamasının yıllık maliyetinin yaklaşık 1 milyar TL olduğunu belirterek, bu kaynağın yoksul Anadolu çocukları için kullanılabileceğini söyledi. Parlamento'dan başlanması halinde Külliye'den maaş alanlara yönelik de adım atılabileceğini ifade etti.

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıKemal Tankut:

helal olsun

Yorum Beğen177
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7y66dfsr5k:

verdiğimiz vergiler korkunç doğru yere gitse Türkiye öyle bir zıplarki Avrupa’nın en zengin ülkesi olurdu… paralar hepsi bin kişiye pay ediliyor milyonların hakkını yiyorlar

Yorum Beğen168
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bu adamın agzindan ilk defa dogru bir cumle cikti..

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıHayırlısı Ya:

Akp ve MHp oylarıyla reddedildi.

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Senin yalanına geçireyim.

yanıt10
yanıt44
Haber YorumlarıKerem mert Soylu:

net öyle olur

yanıt27
yanıt4
Haber Yorumlarır58w6gm9nj:

yine ne varsa DEM de var

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeep horizon:

40 senedir yiyorsun sırrı şimdimi aklına geldi

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

