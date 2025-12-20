'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

TBMM'de milletvekili maaşları ve Meclis yemekhanesindeki düşük fiyatlar kamuoyunda sık sık tartışma konusu olurken, konu bu kez Genel Kurul gündemine taşındı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Meclis'teki ayrıcalıkları "israf" olarak nitelendirdi.

MECLİS'TEKİ AYRICALIKLARI ELEŞTİRDİ

Sakık, kürsüde yaptığı konuşmada Meclis Başkanlığı yapmış isimlere sağlanan imkanlara dikkat çekerek, "Meclis Başkanlığı yapmış olan herkesin odası var. Hepsinin 4 personeli var, kapılarında araçları var. Çocuklarını, torunlarını götüren bir Meclis var. Bir de Danışma Kurulu oluşturdular. Külliye'den bir emekli aylığı kadar maaş alıyorlar. Külliye'nin bunlara danışmak gibi bir derdi de yok. Parlamento'ya çok ciddi eleştiriler var" ifadelerini kullandı.

"499 MİLLETVEKİLİ ÇİFT MAAŞ ALIYOR"

Çift maaş uygulamasına da değinen Sakık, "Hep söylerler çift maaş… Araştırdım, ben dahil 499 milletvekili çift maaş alıyoruz. Ama genç milletvekilleri bu parayı almıyor" dedi. Sakık, bu uygulamanın sona erdirilmesi için kanun teklifi verilmesini önerdi.

"1 MİLYAR TL YOKSUL ÇOCUKLARA HARCANABİLİR"

Sakık, çift maaş uygulamasının yıllık maliyetinin yaklaşık 1 milyar TL olduğunu belirterek, bu kaynağın yoksul Anadolu çocukları için kullanılabileceğini söyledi. Parlamento'dan başlanması halinde Külliye'den maaş alanlara yönelik de adım atılabileceğini ifade etti.