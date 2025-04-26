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CHP Sözcüsü Yücel: Kanal İstanbul Projesi İstanbul'un Su Kaynaklarını Tehdit Ediyor

CHP Sözcüsü Yücel: Kanal İstanbul Projesi İstanbul'un Su Kaynaklarını Tehdit Ediyor
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Kanal İstanbul projesinin İstanbul'un önemli su kaynaklarından Sazlıdere Barajı'nı gözden çıkardığını belirtti. Ayrıca, projeye karşı çıkanların hedef alındığını ve rant sevdasının İstanbul'un içme suyunu tehlikeye attığını ifade etti.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, " İstanbul'un taşına, toprağına, suyuna ihanet projesi olan 'Kanal İstanbul' uğruna, Avrupa Yakası'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı gözden çıkarıldı" açıklamasında bulundu.

CHP sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, " İstanbul'un taşına, toprağına, suyuna ihanet projesi olan 'Kanal İstanbul' uğruna, Avrupa Yakası'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı gözden çıkarıldı. 16 milyon İstanbullunun içme suyu, AKP iktidarının rant sevdasına kurban edilmeye çalışıyor. Bugün de, bu rant projesinin önündeki engelleri bir bir ortadan kaldırmak için Kanal İstanbul Projesi için ayrılan alandaki inşaatların yıkımına karar veren İSKİ yöneticilerinin evlerine baskın yapıldı. İstanbul'un muhafızlarına yönelik yapılan bu hukuksuz soruşturmaların sebebi, rant musluklarını kapatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, İstanbul'un Şehremini, Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu ve yönetimidir. Rant musluklarını kapatmakla kalmayıp, İstanbul'u halka hizmet anlayışıyla tanıştıran, Sn. İmamoğlu ve yol arkadaşlarının; dürüst, namuslu, kamucu, halkçı ve şeffaf yönetim anlayışıdır. Siyasi soruşturmalardan, gözaltılardan ve tutuklamalardan medet uman AKP iktidarına söylüyoruz, 25 sene İstanbul'u, 23 sene Türkiye'yi yediniz bitirdiniz. Bu milletin ne vicdanı, ne adalet duygusu, ne de feraseti bu saatten sonra İstanbul'u da Türkiye'yi de size daha fazla yedirmez. Cesaretiniz varsa getirin sandığı!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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