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CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı

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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde paraların toplandığı ofiste üzerinde 'İBB Spor Kulübü' yazan para dolu çantanın getirildiği görülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ederken yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz savcılığa gelerek ifade vermişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

CHP İstanbul İl Binasında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan görüntülerde paraların toplandığı ofise üzerinde 'İBB Spor Kulübü' yazan para dolu bir çantanı getirildiği ve çantayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in teslim aldığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (4)

haksız mıyım:

bunlara oy veren vatansever, ahlaklı seçmenin bir kez daha düşünmesi lazım. bunlarla olmaz. hem vallahi olmaz hem billahi. 500 milyondan fazla parayo eğlenceye, festivale, şarkı türküye harcayana kamu malı teslim edilmez.

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haksız mıyım:

cehp ye oy veren vatansever, ahlaklı vatandaşımız varsa bu görüntülerden sonra sanırım bir kez daha düşünecektir. cehp bu ülkenin makus talihidir.

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Turan Şahin:

her olayın üzerine böyle gidilse,yansız tarafsız, adalete inanırız o zaman,

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Turan Şahin:

reklam kokan eller, ha gayret bişeyler çıkacak,belkide ekonomi bundan berbat oldu,pahalılık bundan oldu,

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