CHP Milletvekili Veli Ağbaba: Devlet adeta bir kumarhane gibi işletiliyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki torba kanun teklifi görüşmelerinde devletin şans oyunlarından elde ettiği verginin artışına dikkat çekerek, devletin kumarbaz ve alkolik gibi işletildiğini söyledi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki torba kanun teklifi görüşmelerinde "2007-2023 döneminde devletin şans oyunlarından topladığı vergi yüzde 7 bin 949 artmış durumda. 2023'ün ilk 10 ayında şans oyunlarından elde edilen gelir 19,4 milyar, 2024'te toplanması beklenen şans oyunları vergisi 55 milyar. Nereden para kazanıyor devlet? Bir; şans oyunlarından. Devleti kumarbaz yaptınız. İki; alkollü içeceklerden. Devleti de alkolik yaptınız. Bakın, 4 duble rakı içiyorlar ya, 3'ünü devlet içiyor, 1'ini vatandaş içiyor. Ya, devleti hem kumarbaz hem alkolik yapmış durumdasınız. Devlet adeta bir kumarhane gibi işletiliyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AKP'nin ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmelerine bugün başlandı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, görüşmelerde özetle şunları ifade etti:

"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İŞLEVİ ÇOK KALMADI, SİZİN DE DESTEĞİNİZLE YARGITAYIN BİR DARBESİ OLDU"

"AKP döneminde torba yasa, adeta bir kanun yapma şekline dönüşmüş durumda. Bu düzenlemeyle Anayasa'ya aykırı düzenleme yapılıyor. Anayasa Mahkemesi iptal ediyor, sonra yasa üzerinde çok ufak değişikliklerle aynı madde tekrar Meclis'e getiriliyor, Anayasa Mahkemesi bu kararlarla işlevsiz hale getiriliyor. Zaten Anayasa Mahkemesinin işlevi çok kalmadı, sizin de desteğinizle Yargıtay'ın bir darbesi oldu. Bu şekilde bu da darbe süreci de devam ediyor.

"KANUN TEKLİFİNDE HER GEÇEN SAAT YOKSULLAŞAN DAR GELİRLİYLE İLGİLİ DÜZENLEME YOK"

Bugün Türk-İş, kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı; açlık sınırı 14 bin 26 liraya, yoksulluk sınırı 45 bin 687 liraya çıktı. Peki, bu kanun teklifinde her geçen gün değil, artık her geçen saat yoksullaşan dar gelirliyle ilgili düzenleme var mı? Yine yok. Enflasyon almış başını gitmiş. Asgari ücret açlık sınırının 2 bin 624 TL altında kalmış. Çiçeği burnunda Çalışma Bakanı asgari ücrete 2024 yılında tek sefer zam yapılacağını söyledi. Bir başka şey, biliyorsunuz, 2024 için enflasyon hedefi yüzde 36, yeniden değerleme oranı yüzde 58,5. Yani hükümet de enflasyon rakamına uymuyor, asgari ücret de herhalde hesaplanırken bununla ilgili bir düzenleme yapılmayacak gibi gözüküyor. Maalesef, çalışan yoksulluğuyla ilgili, asgari ücretliyle, emekliyle ilgili bir düzenleme yok.

"DEVLET ADETA BİR AVUÇ RANTİYECİYE TESLİM OLMUŞ DURUMDA; BU DA SİZİN GEÇİRDİĞİNİZ KANUNLARLA OLUYOR"

Çocuk bezi alan vatandaştan yüzde 10 KDV alıyor, buzdolabı bozulan vatandaş yenisini almak isterse yüzde 20 KDV ödüyor, ÖTV ödüyor; cep telefonu bozulan vatandaş, ÖTV, KDV ödüyor ama kur korumalı mevduatla milyarlarca gelir elde eden şirketler Kurumlar Vergisi'nden istisna tutuluyor, devlet adeta bir avuç rantiyeciye teslim olmuş durumda; bu da sizin geçirdiğiniz kanunlarla oluyor.

"BU FATİH TERİM FONU VAR YA VALLAHİ SİZ YAPTINIZ"

Öyle bir cumhuriyet oluşturdunuz ki bakın bu Dilan Polat, sosyal medya fenomenleri, bu Fatih Terim fonunu var ya vallahi siz yaptınız. insanlar eskiden üretim yaparak zenginleşmeye çalışırdı, bir işe girerek zenginleşmeye çalışırdı, alın teriyle zenginleşmeye çalışırdı. Allah aşkına şu memlekete bir bakın, zenginlere bir bakın; kimler zengin oluyor? bu hani kumar günah ya, kumarın en çok arttığı dönem sizin döneminiz; bu şans oyunlarının en çok arttığı dönem sizin döneminiz. Millet şimdi yasa dışı bahisle, sosyal medyayla, kara parayla zenginleşmeye devam ediyor. Bu gri listeye niye alındı biliyor musunuz? İşte bu şekilde zenginleşen insanlar, kara para, 'Nereden buldun?' sorusunun sorulmaması nedeniyle yeni bir zengin türü yarattınız.

"DEVLET ADETA BİR KUMARHANE GİBİ İŞLETİLİYOR"

2007-2023 döneminde devletin şans oyunlarından topladığı vergi yüzde 7 bin 949 artmış durumda, 2023'ün ilk 10 ayında şans oyunlarından elde edilen gelir 19,4 milyar, 2024'te toplanması beklenen şans oyunları vergisi 55 milyar. Nereden para kazanıyor devlet? Bir; şans oyunlarından. Devleti kumarbaz yaptınız. İki; alkollü içeceklerden. Devleti de alkolik yaptınız. Bakın, 4 duble rakı içiyorlar ya, 3'ünü devlet içiyor, 1'ini vatandaş içiyor. Ya, devleti hem kumarbaz hem alkolik yapmış durumdasınız, devlet adeta bir kumarhane gibi işletiliyor."