CHP'li Suiçmez, 2025 Bütçesini Eleştirdi: Faiz Ödemeleri Sosyal Yardımlardan Daha Öncelikli

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinde faiz ödemelerine ayrılan harcamanın oranının yüzde 13, sosyal yardım harcamalarının oranının ise yüzde 4,4 olmasını eleştirdi.

Suiçmez, Meclis'teki basın toplantısında, tarihin en zor ekonomik krizlerinden birinin yaşadığını belirtti.

2025 yılı bütçesinin halkın ihtiyacına cevap vermediğini öne süren Suiçmez, ancak bütçenin AK Parti ve MHP oylarıyla onaylanıp kabul edileceğini söyledi.

Suiçmez, bütçenin sosyal adalet anlayışından uzak, vatandaşı hiçe sayan bir yaklaşımla hazırlandığını ileri sürdü.

Kadın mücadelesine, taşeron işçilere, öğretmenlere bütçeden pay ayrılmadığını savunan Suiçmez, "Bu bütçede 2025 yılı merkezi yönetim bütçe harcamaları için faiz ödemelerinin oranı yüzde 13 ve sosyal yardım harcamalarının oranı yüzde 4,4 olarak belirlenmiştir." diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise basın toplantısında, 19-26 Aralık 1978'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylarda yaşananları hatırlattı.

Söz konusu tarihi "bir toplumsal ayrışmanın, korkunun ve katliamların kurumsallaşmaya döndüğü tarih" olarak nitelendiren Sarıbal, "Maraş Katliamı bir insanlık suçudur, zamanaşımı olamaz." ifadesini kullandı.