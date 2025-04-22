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CHP'li Ali Karaoba, Uşak'taki Yatırımların Tamamlanmasını İstedi

CHP'li Ali Karaoba, Uşak'taki Yatırımların Tamamlanmasını İstedi
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Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Meclis'te yaptığı açıklamada, Uşak'taki yatırımların tamamlanmasını talep etti. İktidarın Uşak'ı ihmal ettiğini savunan Karaoba, çevre yolunun bozulmasını ve Havaalanı ile yüksek hızlı tren projesindeki gecikmeleri eleştirdi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, seçim bölgesinde başlatılan yatırımların bir an önce tamamlanmasını istedi.

Karaoba, Meclis'te yaptığı basın toplantısında iktidarın Uşak'ı ihmal ettiğini öne sürerek, daha önce açılışı yapılan çevre yolunun üç ay içinde bozulduğunu savundu.

Uşak Havaalanı'nda halen uçuşların gerçekleşmediğini ileri süren Karaoba, yılan hikayesine dönen yüksek hızlı tren projesinin de bitirilemeyen yatırımlar arasında olduğunu söyledi.

Uşak'ın Türk ekonomisine katkısına değinen Karaoba, "Uşak, yatırıma gelince hep dışlanan bir şehir. Ulaştırma Bakanlığı'na sesleniyorum; havalimanımızı, çevre yolumuzu açın. En önemlisi de çevre yolu üzerinde kurulan tarihi eser sayılabilecek kadar iğrenç bir kavşağımız var, lütfen bunu da yapın." dedi.

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Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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