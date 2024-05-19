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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs'ta Kurtuluş Yürüyüşü'ne Katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, partisinin Samsun merkez Atakum ilçesinde düzenlediği 'Kurtuluş Yürüyüşü'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ""Ata'nın gösterdiği yolda yürümeye Türkiye'yi bir kez daha Türkiye'nin yüzünü güldürmeye hazırız. Onun için yürüyoruz. Onun için de 105 yıl sonra bir kez daha ilk adımı bugün buradan atmaya geldik." dedi.

Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, partisinin Samsun merkez Atakum ilçesinde düzenlediği "Kurtuluş Yürüyüşü"ne katıldı.

Etkinliğe denizden katılan tekne ve yatları da selamlayan Özel, vatandaşlarla Adnan Menderes Bulvarı'ndan Kurupelit Yat Limanı'na kadar yürüdü.

Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik politikalarını konuştuklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan 100 yıl önce umutsuz, yoksul, aç, işsizliğin ve çaresizliğin olduğu bu topraklara umut olduğunu ifade eden Özel, "Bereketi getirdi. Bolluğu kim getirdi? Zenginliği getirdi ve kısa sürede herkesin yüzünü güldürdü. Anlaşılan o ki yüzyıl sonra görev bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacak ve Cumhuriyet Halk Partisi yüzyıl önce olduğu gibi bir kez daha yoksulluğu yenecek, umutsuzluğu yenecek, insanların çaresizliklerini ortadan kaldıracak, işsizliği ortadan kaldıracak ve bir kez daha yüzleri güldürecek. Ancak bu sefer bu işi yarım bırakmayacağız. İlk yüzyılda savaşlar ve demokrasiye geçiş sürecinde birtakım şeyler eksik kaldı. Bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mutlaka gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti yerine getirilecek. Gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'deki ekonomik zorluklara işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşının 45 bin, 50 bin dolar milli geliri olacağı bugünkünden beş kat daha varlıklı olacağı, maaşların bugünkünün beş katı olacağı bir Türkiye için bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyaç var. Ata'nın gösterdiği yolda yürümeye, bir kez daha Türkiye'nin yüzünü güldürmeye hazırız. Onun için yürüyoruz. Onun için de 105 yıl sonra bir kez daha ilk adımı bugün buradan atmaya geldik."

Özgür Özel, yürüyüşün ardından Kurupelit Yat Limanı'nda düzenlenen konsere katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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