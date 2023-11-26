CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarımsal Desteklere Tepki Gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Kabine Tarım ve Köyişleri Bakanı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya 2024 yılında çiftçilere yapılacak tarımsal desteklerle ilgili "Üretim ve söküme kadar yapılan aradaki masraflar, girdi maliyetleri çok fazla. Sizin verdiğiniz destekler çiftçiyi memnun etmedi. Vermeniz gereken destek hem gübrede hem de mazotta yüzde 50 sübvanse uygulamaktır. Ancak çiftçimizi o zaman mutlu edersiniz. Ancak çiftçimiz hem üretime döner hem de para kazanır" dedi.

2024 yılında çiftçiye yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğ Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Kabine Tarım ve Köyişleri Bakanı Erhan Adem, çiftçilere verilecek yeni tarımsal desteklere tepki gösterdi. Bu desteklerin yetersiz olacağını belirten Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya hitaben şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanı sayın Yumaklı bugün çiftçilerimize müjde diye destekleme paketi açıkladı. Buğday, arpa, yulaf, çeltikte 103 TL mazot desteği, 46 TL desteği. Şeker pancarı, kuru soğan, fındık, yaş çay gibi ürünlerde de 86 TL mazot desteği, 21 TL gübre desteği. Patates ve soyada 171 TL mazot desteği, 21 TL gübre desteği. Yağlık ayçiçeğinde 121 TL mazot desteği, 21 TL gübre desteği. Şimdi Sayın Bakan bu verdiğiniz destekler maalesef çiftçinin hiçbir işine yaramaz. Enflasyon altında ezilen çiftçiye bir damla su olmaz. Nedenine gelince. Buğday çiftçisi 1 dekarlık alanda en az 30 kilogram gübre kullanır. En ucuz gübre amonyum sülfatın tonu 7 bin 600 lira. Yani en az 1 dönüme atacağı gübre miktarı 250-300 TL arasındadır. Yakacağı mazot 1 dönümde 6 litreden aşağı mazot yakmaz bir çiftçi. Sizin verdiğiniz bu destekler maalesef çiftçiye fayda etmez. Özellikle patates ve şeker pancarında 10-12 litre arası bir dönümde mazot yakar. Ekiminden sökümüne kadar en az 150 kilogram gübre kullanır. Sizin verdiğiniz mazot ve gübre desteği maalesef patates, ayçiçek yağı ve şeker pancarında çok etkili değildir. Diğer ürünlerde de aynı. Üretim ve söküme kadar yapılan aradaki masraflar, girdi maliyetleri çok fazla. Sizin verdiğiniz destekler çiftçiyi memnun etmedi. Vermeniz gereken destek hem gübrede hem de mazotta yüzde 50 sübvanse uygulamaktır. Ancak çiftçimizi o zaman mutlu edersiniz. Ancak çiftçimiz hem üretime döner hem de para kazanır."