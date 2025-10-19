CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir Yeniden Seçildi
CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, partisinin 39'uncu Olağan İl Kongresi'nde oy çokluğuyla yeniden il başkanı seçildi. Özdemir, geçerli oyların 149'unu alırken, rakibi Berna Pamukçu 39 oyda kaldı.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki 2 adaylı kongrede Özdemir, geçerli oyların 149'unu alarak yeniden il başkanı oldu.
Özdemir'in rakibi Berna Pamukçu ise 39 oy aldı. Kongrede, 1 oy da geçersiz sayıldı.
Programa, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile partililer katıldı.
