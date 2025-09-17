Haberler

Cevdet Yılmaz Kırgızistan'da KEK Toplantısına Katıldı

Cevdet Yılmaz Kırgızistan'da KEK Toplantısına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Kırgızistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun 12'nci Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Kırgızistan'a gitti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye- Kırgızistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12'nci Dönem Toplantısı'na üzere Kırgızistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KEK 12'nci Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Ata yurdumuz Kırgızistan'dayız. Bişkek programımızın ilk durağında Kırgız halkının özgürlük, bağımsızlık ve kimlik mücadelesinin sembolü Ürkün Anıtı ile edebiyat ve fikir dünyamızın ortak değeri, büyük yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret ettik. Kırgız kardeşlerimize en derin muhabbetlerimi sunuyor, 2 gün boyunca sürecek programlarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Yoğun bakımdaki Ufuk Özkan hakkında üzen iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişinin öldürüldüğü pusuda korkunç detaylar! Resmen insan avı yapmışlar

4 kişinin öldürüldüğü pusuda korkunç detay! Resmen insan avı yapmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.