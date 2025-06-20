Cevdet Yılmaz'dan KKTC'ye Ziyaret

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelerek iktisadi ve mali işbirliği protokolünü değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Her zaman bir ve beraber olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarımıza devam ediyoruz. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Başbakan Sayın Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla birlikte, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde bir araya geldik. İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde, devam eden projeleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek stratejik yatırımları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Nazik ev sahipliği için Sayın Tatar'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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