Cevdet Yılmaz'dan A Milli Voleybol Takımına Tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Efeleri çeyrek finalde. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Tebrikler. Yolun sonu kupa olsun." ifadelerini kullandı.