Bled Stratejik Forumu, BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor

Bled Stratejik Forumu Genel Sekreteri, forumun, "küresel liderlerden biri" olarak kabul edilen Çin de dahil olmak üzere tüm BMGK üyeleriyle çeşitli konularda işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan bir toplantı sırasında oy kullanan BM Güvenlik Konseyi üyeleri, 2 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Eskinder Debebe/BM/ Xinhua aracılığıyla)

Bled Stratejik Forumu Genel Sekreteri, forumun, "küresel liderlerden biri" olarak kabul edilen Çin de dahil olmak üzere tüm BMGK üyeleriyle çeşitli konularda işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

BLED, 30 Ağustos (Xinhua) -- Bled Stratejik Forumu Genel Sekreteri Peter Grk, dünya ülkelerinin mevcut çoklu krizi acilen ele alması ve ortak zorluklarla mücadele etmek için bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. Pazartesi günü Xinhua'ya konuşan Grk, çok taraflı sistemde reform yapılması ve Çin ile işbirliği çağrısında bulundu.

"Küresel Güvenlik için Dayanışma" başlıklı iki günlük etkinliğin 18'incisi Pazartesi günü Slovenya'nın tatil beldesi Bled'de başladı. 2006 yılından bu yana her yıl düzenlenen etkinlik, Orta ve Güneydoğu Avrupa'nın önde gelen uluslararası konferanslarından biri haline geldi.

Grk, "Uluslararası çerçevede, bu mevcut çok taraflı yapının etkili şekilde ele almadığı pek çok kriz var" dedi.

Genel Sekreter, "Bu çerçevede Bled Stratejik Forumunda bu yıl çok taraflı küresel sistem ve küresel önemdeki bu krizlerin etkin şekilde ele alınabilmesi için sistemin nasıl geliştirilebileceği tartışılacak ve önerilerde bulunulacak" diye konuştu.

Çin'in küresel güvenliğe katkıda bulunmadaki rolüne de vurgu yapan Grk, "BM Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleriyle işbirliği yapacağız. Çin küresel liderlerden biri" dedi.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde BM Güvenlik Konseyi'nin küresel gıda güvensizliğinin yol açtığı kıtlık ve çatışma konulu açık oturumunda konuşan Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun (ortada, önde), 3 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

Grk, "Çin uluslararası toplumda önemli rol oynayan bir ülke. İşbirliği yaptığımız ve ortak çıkarlarımızı ilgilendiren konuları bulmaya çalıştığımız sürece sorunları etkili şekilde ele almayı başarabiliriz" dedi.

Genel Sekreter, "Bled'de ele alınacak olan iklim değişikliği, enerji güvenliği, gıda güvenliği ve elbette çok taraflı sistemin geleceği gibi tüm konuları Çin ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Bled Stratejik Forumu'nun 2024'teki önceliklerinin ne olacağına ilişkin soru üzerine ise Grk, sürdürülebilirlik arayışı ve iklim değişikliğiyle etkin mücadelenin kesinlikle masada olacağını söyledi.