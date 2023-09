Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nin düşük zam kararına tepki gösterdi

KERİM UĞUR

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nin 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde uzlaşmazlıkla sonuçlanan düşük zam kararına Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık-Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol tepki gösterdi. Doğruyol, "Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon hedefinin yüzde 33 olarak hesap ettiği açıkladığı bir yerde devletin yani mevcut hükümetin, devlet memurlarına yüzde 25 zam önermesi devlet memurlarını sokağa davet etmektir" dedi.

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nin 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde uzlaşmazlıkla sonuçlanan zam kararına tepki gösterdi.

BİRLİK SAĞLIK-SEN'DEN MEMUR-SEN'E TEPKİ

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, yetkili sendika olan MEMUR-SEN'in hükümet ile yaptığı pazarlıkları da eleştirdi ve şunları söyledi:

"Altı dönemdir yapılmış olan toplu sözleşmelerin yedinci dönemindeyiz. Yedinci dönemdeki toplu sözleşmelerde de yine yetkili sendika olan Memur Sen 'pek çok kazanım elde ettik' diye ortalıkta geziyor. Bu kazananlara baktığımızda yok cuma namazı, yok helal gıda gibi böyle gereksiz şeylerle uğraştığı görülmektedir. Ben devlet memuruyum. 30 yıllık devlet memurluğumda bugüne kadar cuma namazına giden bir vatandaşla ilgili hiçbir iş ve işlem yapılmamıştır. Bunu dönüp dönüp temcit pilavı gibi ortaya koymanın hiçbir mantığı ve manası da yoktur ve maaşlarının haricindeki bölümlerde anlaşma sağladık dedikleri maddeler de bunlardır. Mesela her ayın on beşinde memur maaşları ödenecek gibi saçma sapan maddeler de bulunmaktadır. Zaten memurların maaşları her ayın on beşinde ödenmektedir. Yani buna benzer maddeler gereksiz bir şekilde ifade edilmektedir."

"TOPLU SÖZLEŞMELERİN İKİ YILDA BİR YAPILMASI SÖZLEŞMEYİ AMACINDAN SAPTIRIYOR"

Genel Başkan Doğruyol, önerilerde de bulunarak şunları söyledi:

"Devlet memurlarıyla ilgili yapılan toplu sözleşmelerin her iki yılda bir değil, her yıl yapılmasında büyük yarar vardır. Özellikle enflasyon olan ortamlarda sabit ücretler zaten enflasyonun en büyük faturasını ödeyen bir kesimdir. Bu toplu sözleşmelerin de iki yılda bir yapılması toplu sözleşmenin amacından saptırmaktadır. Bugün itibariyle Merkez Bankası'nın bile 2024 yılı enflasyon hedefinin yüzde 33 olarak hesap ettiği açıkladığı bir yerde devletin yani mevcut hükümetin, devlet memurlarına yüzde 25 zam önermesi devlet memurlarını sokağa davet etmektir. Yani böyle bir ortam, böyle bir toplu sözleşme süreci olamaz. Zaten biz bugüne kadar toplu sözleşmelerden hiçbir şey beklemedik, beklemiyoruz da. Maalesef 2010 yılı referandumunda alanlarda memurlara toplu sözleşme geliyor diye ifade eden yetkili sendika oy isteyen yetkili sendika bugün aynı yasanın yetersiz olduğunu ifade etmektedir ve toplu sözleşmelerde zaten anlaşma sağlanamazsa sonuç itibarıyla hakem kuruluna gitmektedir. Hakem kurulu 11 kişiden oluşuyor bu 11 kişinin altı kişisi hükümet tarafından belirlenmektedir. Hiçbir şekilde, hiçbir zeminde, hiçbir şartta toplu sözleşmelerde memurun lehine hiçbir şey çıkmaz. Devlet memurlarının maaş zamlarıyla ilgili zaten belirlenen rakamlar beklenen rakamlardır. Devlet memurları bu toplu sözleşmeden zaten bir şey beklememektedir. Bugüne kadar beklemediği gibi bundan sonra da beklemeyecektir. Öncelikle yasanın güncellenmesi ve yasanın değişmesi gerekir ki toplu sözleşmelerden bir şey elde edilebilsin. Bundan dolayı biz bu toplu sözleşmelerin oynanan bir tiyatrodan ibaret olduğunu zaten defaten söyledik, söylemeye devam ediyoruz."