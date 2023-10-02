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Belen Kaymakamı İTSO Başkanı ve Heyetini Kabul Etti

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve beraberindekileri makamında kabul etti. Ziyarette, İskenderun Küçük Sanayi Sitesine yer tahsisi konusu ele alındı.