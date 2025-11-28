Bakanlar Midyat İlçesini Ziyaret Etti

MİDYAT İLÇESİNİ ZİYARET ETTİLER

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Midyat ilçesine geçerek bir dizi ziyarette bulundu. Bakanları, Midyat Belediyesi önünde İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve ilçe protokolü karşıladı. Karşılama sırasında erbane grubu, kemençe, davul ve halk oyunları ekibi çeşitli gösteriler sundu. Karşılamanın ardından bakanlar, Midyat Belediyesi başkanlık makamına geçerek Belediye Başkanı Veysi Şahin ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakanlar Uraloğlu ve Işıkhan'a, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak ve İl Başkanı Mehmet Uncu eşlik etti.

Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin),