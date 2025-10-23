Bakan Uraloğlu, Pakistan'da Ulaştırma Bakanları Konferansı'na Katıldı
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen RTMC'25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, bu kapsamda çekilen aile fotoğrafında yer aldı. Uraloğlu ayrıca, program öncesi katılımcı ülke mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika