Bakan Uraloğlu, Pakistan'da Ulaştırma Bakanları Konferansı'na Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen RTMC'25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katılarak, diğer ülke mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan'da düzenlenen RTMC'25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katıldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen RTMC'25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, bu kapsamda çekilen aile fotoğrafında yer aldı. Uraloğlu ayrıca, program öncesi katılımcı ülke mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
