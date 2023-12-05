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Bakan Özhaseki Malatya'da ziyaretlerde bulundu

5 Aralık 2023 17:03 Son Güncelleme: 17:05 Abone Ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Özhaseki, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti ve Emlak Konut tarafından yapımı süren kent merkezi ve Bakırcılar Çarşısı'ndaki iş yeri alanlarında incelemelerde bulundu. Ayrıca, İl Genel Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.