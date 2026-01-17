Sağlık Bakanı Memişoğlu, sporseverleri Rize'deki "Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası"na davet etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sporseverleri, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Rize'nin Handüzü Yaylası'nda düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na davet etti.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı "Hareket varsa sağlık var" başlıklı videolu paylaşımda, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Rize Handüzü Yaylası'nda Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın düzenleneceğini belirterek, "Sporun ve sağlıklı yaşamın coşkusuna hep birlikte ortak olacağız. Bu heyecanı yerinde yaşamak için herkesi bu heyecana davet ediyorum. Unutmayın, spor sağlıktır, sağlık spordur." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, paylaşımındaki videoda ise Rize'nin kar sporlarının merkezi olma yolunda ilerlediğini belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.