Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sporseverleri Rize'deki "Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası"na davet etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Rize'nin Handüzü Yaylası'nda gerçekleşecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na tüm sporseverleri davet etti. 'Spor sağlıktır, sağlık spordur' diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sporseverleri, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Rize'nin Handüzü Yaylası'nda düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na davet etti.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı "Hareket varsa sağlık var" başlıklı videolu paylaşımda, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Rize Handüzü Yaylası'nda Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın düzenleneceğini belirterek, "Sporun ve sağlıklı yaşamın coşkusuna hep birlikte ortak olacağız. Bu heyecanı yerinde yaşamak için herkesi bu heyecana davet ediyorum. Unutmayın, spor sağlıktır, sağlık spordur." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, paylaşımındaki videoda ise Rize'nin kar sporlarının merkezi olma yolunda ilerlediğini belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı

Bir devrin sonu! 33 yıllık serüven sessiz sedasız bitti
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Mağdurların çoğu Türk! 300 milyon Euro'luk banka soygununda hırsızlardan akılalmaz tuzak

Mağdurların çoğu Türk! Dev banka soygununda akılalmaz tuzak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz