Bakan Işıkhan, ILO Genel Direktörü ile Sosyal Adalet ve Dayanışma Üzerine Görüştü

Bakan Işıkhan, ILO Genel Direktörü ile Sosyal Adalet ve Dayanışma Üzerine Görüştü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cenevre'de ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo ile bir araya gelerek Türkiye'nin sosyal adalet ve dayanışma konusundaki çabalarını ve arabuluculuk rolünü ele aldı. Bakan Işıkhan, sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal diyalog mekanizmalarımızı sadece ulusal değil, uluslararası alanda da güçlendirmeye devam ediyoruz. ILO Genel Direktörü Sayın Gilbert F. Houngbo ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmede, ülkemizin sosyal adaletin ve dayanışmanın güçlendirilmesi için attığı adımlardan bahsettik. Bakanlık olarak çalışma hayatının her alanında; emeği ve sosyal adaleti önceliyoruz. Ayrıca, Sayın Genel Direktör ile ülkemizin küresel ve bölgesel krizlerde üstlendiği arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolünü ele aldık. Hangi coğrafyada olursa olsun vicdanları yaralayan her olayda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde huzurun, barışın ve istikrarın tesisi için kararlı ve ilkeli duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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