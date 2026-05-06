İtalyan şef Claudio Chinali'ye 'Turkuaz Kart' verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İtalyan şef Claudio Chinali'ye "Turkuaz Kart" verdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gastronomi alanında kıymetli çalışmalar ortaya koyan şef Chinali'yi Bakanlık'ta ağırlayarak, Türkiye'nin yüksek nitelikli iş gücünü ve yatırım ortamını güçlendirmek amacıyla verilen Turkuaz Kart'ı teslim ettiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, Chinali'ye, gastronomi ve kültürel alanda yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.

Uluslararası iş gücü politikası doğrultusunda, eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi göz önünde bulundurularak, başvurusu uygun görülen yabancılara "Turkuaz Kart" veriliyor.