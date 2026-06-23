Bakan Göktaş, Lüksemburg Milli Günü resepsiyonuna katıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Lüksemburg Milli Günü resepsiyonunda yaptığı açıklamada, "Liderlerimizin ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye yönelik iradeleri, Türkiye-Lüksemburg iş birliğinin geleceğine umutla bakmamızı sağlıyor." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen Lüksemburg Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Daniel da Cruz'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Bakan Göktaş, Lüksemburg halkının Ulusal Günü'nü tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin günden güne geliştiğini vurguladı.

'DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZİN 80'İNCİ YILINI İDRAK EDİYORUZ'

Türkiye ve Lüksemburg'un bölgesel ve küresel ölçekte barış, istikrar ve refahın tesisi için ortak hassasiyetleri paylaştığını ifade eden Bakan Göktaş, "Bu sene, 1946'da kurulan diplomatik ilişkilerimizin 80'inci yılını idrak ediyoruz. Dostluğumuz uluslararası gerilim ve krizlerin yaşandığı birçok dönemi aştı. Bağlarımız o zorlu günlere rağmen bugünlere taşındı. 1987'de Lüksemburg'da Türk Büyükelçiliği'nin açılması tarihi bir adımdı. 2011'e gelindiğinde ise Ankara'da Lüksemburg Büyükelçiliği açıldı. Bu hamle ikili ilişkilerimizin ivme kazandığı yeni bir döneme işaret ediyordu" diye konuştu.

'6 BİN VATANDAŞIMIZIN KÖPRÜ OLMASI POTANSİYELİMİZİN AÇIK BİR GÖSTERGESİ'

Ekonomik ve ticari bağlarda yeni bir safhaya geçildiğini kaydeden Göktaş, finansal teknolojiler, yüksek teknoloji girişimleri, yeşil dönüşüm, lojistik ve Ar-Ge gibi alanlarda yeni iş birliklerine hazır olduklarını belirtti. Göktaş, bu kararlılığın sahadaki somut yansımalarına değinerek, "Türk Hava Yolları'nın Lüksemburg-İstanbul seferlerini haftada 14 frekansa çıkarması, Lüksemburg'dan gelen turist sayısının son yıllarda istikrarlı şekilde artarak geçtiğimiz yıl 19 bini aşması ve Lüksemburg'da yaşayan yaklaşık 6 bin vatandaşımızın ikili ilişkilerimize köprü olması, sahip olduğumuz potansiyelin açık birer göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Lüksemburglu yatırımcıların Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımları bir 'güven nişanesi' olarak gördüklerini söyleyen Bakan Göktaş, ticaret hacmini artırmak amacıyla Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı'nın yakın zamanda gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.

'KRİZ ATMOSFERİNDE İLİŞKİLERİMİZ DAHA DAYANIKLI'

2026 yılı içinde Lüksemburg'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını dile getiren Göktaş, nisan ayında Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel'i ağırladıklarını anımsattı. Göktaş, önümüzdeki süreçte düzenlenecek NATO Parlamenterler Zirvesi, NATO Ankara Zirvesi ve COP31'e de Lüksemburg'dan üst düzey katılım beklediklerini ifade etti.

Dünyadaki gelişmelere de değinen Bakan Göktaş, 'Liderlerimizin ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye yönelik iradeleri, Türkiye-Lüksemburg iş birliğinin geleceğine umutla bakmamızı sağlıyor. Ortaya koydukları iyi niyet, Gazze'de, Orta Doğu'da ve Ukrayna'daki gerilimlerin tırmandığı bir belirsizlik atmosferinde, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha dayanıklı bir zemine taşıyor' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı