Bakan Fidan, Moskova'da Putin ile Görüştü

Bakan Fidan, Moskova'da Putin ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Moskova'da Putin ile bir araya geldi ve sonrasında Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu ile toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Putin ile bir araya geldi (3)

Resmi ziyaret kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile görüşmesinin ardından Moskova Büyükelçiliği'nde Rus- Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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