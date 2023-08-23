Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Esnaf Ziyaretleri Yapıyor

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede esnaf ziyareti yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kılıç, ziyaretlerinde esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Kılıç, " Bafra'mızın her sokağında, caddesinde ve mahallesinde esnaf ve vatandaşlarımızla iç içe olmaya gayret ediyoruz. Yapılan çalışmalar hakkında esnaf ve vatandaşlarımızın görüşlerine başvuruyor ve bizden istenen talepleri yerine getirmek için notlarımızı alıyor, ilgili birimlere iletiyoruz. Güzel Bafra'mızın yapı taşlarından olan esnaflarımızın daha iyi ve sağlıklı koşullarda çalışması, vatandaşlarımızın da refah seviyesinin artması için çalışmalarımıza devam edecek, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Belirlenen program çerçevesinde Kılıç, esnaf ziyaretlerini sürdürecek.