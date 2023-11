Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Politika Belgesi'ni İmzaladı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında CHP Genel Merkezi'nin yerel yönetimlere gönderdiği Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzalayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kadın çalışanlarına bir kez daha "Her türlü şiddete karşı yanınızdayım" sözünü verdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ülke kadınlarının İstanbul Sözleşmesi'ne acil ihtiyacı var ve hemen şimdi. Şu iyi bilinmeli ki, kadına yönelik şiddet bir insan hakkı sorunudur, insanlık suçudur. Ülkemizde yıllardır yaşanan bu ağır sorunu el ele kol kola kaldırmakla sorumluyuz. El birliğiyle de gerçekleştireceğiz. Kadına yönelik şiddeti hep birlikte durduracağız" dedi.

Başkan Ergin, şöyle devam etti:

"Her gün yaşıyoruz, kadın cinayetleri diye haykırıyoruz. Tüm bunlara karşın, İstanbul Sözleşmesi rafa kaldırıldı. Kadınları, kadın cinayetlerini umursamadan bir an bile düşünmeden, kadınları sokak ortasında, işyerinde, evinde, hukuktan, adaletten yoksun yalnız bıraktılar. Güvencelerini ellerinden aldılar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımıza güveneceğiz, kadınlarımızdan gelecek her türlü talep, uygulanmasını istedikleri projelere el birliğiyle destek vererek yaşama geçireceğiz. Artık hiçbir kadının hiçbir kız çocuğunun katledilmesini bir yana bırakın burunları bile kanamasın."