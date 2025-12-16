Haberler

Bakan Işıkhan açıkladı: TÜRK-İŞ masada olacak mı

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı öncesi sendikalarla diyalog sürecine önem vereceklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) yer alıp almayacağına ilişkin, "Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret görüşmelerine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, 12 Aralık'ta ilk asgari ücret toplantısının yapıldığını hatırlatarak," Asgari ücret görüşmeleri kapsamında da hem işveren hem işçi kesiminin katılımıyla sosyal diyalog sürecini başlatmış olduk. Bu hafta perşembe günü saat 14.00'te ikinci toplantı gerçekleştirilecek" dedi.

Bir basın mensubunun, "Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüşme olacak mı, ayrıca bir davet söz konusu mu?" sorusu üzerine Işıkhan. "Biz resmi daveti yaptık resmi davet sonrasında zaten Türk-İŞ Genel başkan yardımcısı Ramazan Ağar geldi. Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
