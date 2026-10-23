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Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Kaya, çiftçi ve besicilerin maliyet yükünü ele aldı

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Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Kaya, çiftçi ve besicilerin maliyet yükünü ele aldı
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Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, tarım ve hayvancılıkta artan üretim maliyetlerinin besici ve süt üreticilerini zorladığını belirtti. Kaya, çiftçilerin maliyet ve gelir dengesinin gözetilmesi ve üreticiyi destekleyen politikaların uygulanması gerektiğini ifade etti.

KIRŞEHİR (İHA) – Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya; tarım ve hayvancılık sektöründe artan üretim maliyetlerine dikkat çekerek, besici ve süt üreticilerinin emeğinin karşılığını alabileceği politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya; Kırşehir'in tarımsal potansiyelinin korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çiftçilerin ekonomik açıdan desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Üreticilerin artan maliyetler karşısında zorlandığını belirten Kaya, mevcut şartlarda tarımsal üretimin geleceğinin risk altında olduğunu kaydetti. Kırşehir'de buğday, arpa, nohut, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği, patates ve Kaman cevizi gibi katma değerli ürünlerin üretildiğini hatırlatan Kaya, girdi maliyetlerinin yüksekliğinin çiftçileri olumsuz etkilediğini belirtti. Çiftçilerin üretimin tüm risklerini üstlenmesine rağmen ürünlerini hangi fiyattan satacaklarını önceden öngöremediklerini belirten Kaya, üretim maliyetleri yükselirken üretici gelirlerinin aynı oranda artmamasının yeni sezon hazırlıklarını güçleştirdiğini ifade etti. Üreticinin emeğinin karşılığını almasının önemine vurgu yapan Kaya, tarımsal üretimin devamlılığı için çiftçilerin maliyet ve gelir dengesinin gözetilmesi gerektiğini belirtti. Kaya; "Kırşehir'in tarımsal üretim kapasitesinin korunabilmesi için üreticiyi destekleyen ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan politikaların uygulanması gerekir" dedi.

Büyükbaş besicilik ve süt hayvancılığı yapan yetiştiricilerin de ciddi maliyet baskısıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Kaya; yem fiyatları, veterinerlik hizmetleri, hayvan sağlığı giderleri, enerji ve finansman maliyetlerinin üreticilerin yükünü artırdığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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