Almanlar Savunma Harcamalarını ve Zorunlu Askerliği Destekliyor

Almanya'da yapılan bir anket, halkın büyük çoğunluğunun ülke savunması için yapılacak harcamaların artırılmasından ve zorunluk askerliğin geri getirilmesinden yana olduğunu ortaya koydu.

Forsa araştırma şirketi, 3-4 Haziran tarihlerinde bin kişinin katıldığı ankette katılımcılara Almanya'nın savunma harcamalarının artırılması ve zorunlu askerliğin geri getirilmesine ilişkin görüşlerini sordu. Ankete katılanların yüzde 70'i Almanya'nın savunma harcamalarının artırılmasından yana görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 26'sı ise savunma için daha fazla para harcanmasına karşı olduğunu belirtti. Kamuoyu araştırmasına katılan 45-59 yaş grubundakilerin yüzde 74'ü, 18-29 yaş grubu ile 60 yaş üzerindekilerin yüzde 70'i savunma için daha fazla kaynak ayrılmasını onayladığını belirtti. Ankete göre iktidardaki Hristiyan Birlik Partilerine (CDU/CSU) oy verenlerin yüzde 92'si "savunma harcamaları artırılsın" derken, Yeşiller Partisini destekleyenlerin yüzde 83'ü, Sosyal Demokrat Parti taraftarlarının yüzde 79'u ülke savunması için daha fazla harcama yapılmasını doğru buluyor. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi(AfD) destekçilerinin ise yüzde 51'i, Sol Parti taraftarlarının yüzde 48'i savunma harcamalarının artırılmasına karşı olduğunu ifade etti.

Almanlar zorunlu askerlikten yana

Ankete göre Almanların yüzde 59'u zorunlu askerliğin yeniden getirilmesinden yana olduğunu beyan ederken, yüzde 37'si ise zorunlu askerliğe karşı olduğunu aktardı. Ankette katılımcılardan 30 yaş altında olanların yüzde 61'i, Sol Parti taraftarlarının yüzde 62'si zorunlu askerliğe karşı görüş bildirerek dikkat çekti.

Hristiyan Birlik Partilerini (CDU/CSU) destekleyenlerin yüzde 78'i ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) taraftarlarının yüzde 71'i ise askerliğin yeniden zorunlu hale getirilmesinden yana olduklarını söyledi.

Hükümet savunma harcamalarını artırmayı planlıyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle karşı karşıya kalınan yeni tehdit durumu ve ABD'nin Avrupalı müttefiklerine askeri koruma sağlamayacağını yönündeki gelişmeler sonrası Almanya, önümüzdeki yıllarda savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümeti yeterli sayıda asker bulunabildiği sürece askerliğin gönüllülük esasına göre olmasını, yeterli sayıda asker bulunamadığı takdirde ise zorunlu askerlik modeline geçilmesi konusunda uzlaşmıştı. - BERLİN