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AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız

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Partisine yönelik eleştirilerde bulunan Ağrı Belediyesi eski Başkanı AK Partili Savcı Sayan "Fakirden alıp zenginlere yaslanmak ülkeyi kurtaramayacağı gibi, gün gelecek, Reisin oyu da bizleri kurtaramayacaktır. Şımarmışız beyler şımarmışız. Kendinize gelin beyler, halk yorgun, halk bitkin, halk çaresiz" dedi.

Ağrı Belediyesi eski Başkanı AK Partili Savcı Sayan, partisini ekonomik şartlar nedeniyle eleştirdi. Savcı Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Çayın 0,50 TL'ye satıldığı yerlerden oy alarak iktidar olduk. Şu anda çayın 50 TL'ye satıldığı yerlerde oturmuş, çayın 0,50 TL olduğu yerlere uğramadığımız gibi, o insanları da hakir görüyoruz. Çayın0,50 TL'ye satıldığı yerlerdeki vatandaşlar, imkansızlıktan dolayı çayın 50 TL'ye satıldığı yerlere gelip derdini bize anlatamıyor. Biz ise onlara gitmiyoruz. Peki bu kafayla seçim kazanabilir miyiz?" dedi.

"SIRTINA BASARAK İKTİDAR OLDUĞUMUZ İNSANLARIN YANINA BİR DAHA UĞRAMAZ OLMUŞUZ"

"Bunun cevabını bulmazsak/ bulamazsak/ buldurmazsak iktidarı kaybedeceğiz" ifadesini kullanan Sayan, şöyle deva etti:

"Bizim rakibimiz muhalefet değil. Halk muhalefete hiç güvenmiyor. Bizim rakibimiz kendi davranışlarımız, kendi vurdumduymazlığımız. Geldiğimiz yeri unutmamız. Halka ekmek yerine pasta ikram etme moduna geçmemiz. Makam, mevki ve paraya doymuşluğumuzdan dolayı sırtına basarak iktidar olduğumuz insanların yanına bir daha uğramaz olmuşuz. Bazı bürokratlarımızın ve bazı siyasilerimizin burnu bir karış havada. Halka maraba muamelesi yapıyorlar. Fakirden alıp zenginlere yaslanmak Ülkeyi kurtaramayacağı gibi,gün gelecek, Reisin oyu da bizleri kurtaramayacaktır."

"ŞIMARMIŞIZ BEYLER ŞIMARMIŞIZ, KENDİNİZE GELİN BEYLER"

Sayan, şu ifadeleri de kullandı: "Şımarmışız beyler şımarmışız. Kendinize gelin beyler, halk yorgun, halk bitkin, halk çaresiz. Bu asil halk ülke ve bayrak hatırına, Ortadoğu'nun diğer ülkelerine benzememe hatırına susuyor.Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiğinden dolayı hala sabrediyor.Teşhis bu, tedaviyi yetkili arkadaşların bulacağıumuduyla, Kalın sağlıcakla".

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ağrı Belediyesi Savcı Sayan Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (6)

Hazım Ataman:

Wayy wayy

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Caner Alp:

Savcı sayan her zaman doğruları söyledi doğruları konuşan insanlara saygı duyuyorum.

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Damla Sengul:

tabi tabi

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Mustafa Hoca:

Doğru ama geç söylenmiş cümleler bu sözler ta en başından söylenecekti.kamyon adama çarptıktan sonra dur usta demenin ne anlamı var.millet durun bu yol çıkmaz sokak derken akpartililer tenezzül edip kulak vermediler sonuç duvara tosladı koca ülke.yazık yazık yedi bin liralık kira on beş bin oldu.eserinizle gurur duyun.

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Alkurt:

Nihayet

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şahabettin Ayyıldız:

Ne zaman ki insanlar çıkarları uğruna saf değiştirdi, memlekete o zaman olanlar oldu biraz geç olmadı mı

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