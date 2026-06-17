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AK Parti'li Makak'tan yıkılan refüj üzerinden belediyeye kamu zararı eleştirisi Açıklaması

AK Parti'li Makak'tan yıkılan refüj üzerinden belediyeye kamu zararı eleştirisi Açıklaması
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AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Kıyık Caddesi'nde geçen yıl yapılan beton refüjün kısa sürede yıkılıp yeniden yapılmasını eleştirerek kamu zararı oluştuğunu savundu ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Kıyık Caddesi'nde geçen yıl yapılan beton refüjün kısa süre içinde yıkılarak yeniden yapılmasını eleştirerek, ortaya çıkan maliyetin kamu zararı oluşturduğunu savundu.

Makak, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz 2025'te inşa edilen refüjün daha yapım aşamasında vatandaşlar ve esnaf tarafından eleştirildiğini belirtti.

Refüjün yol güvenliği ve ulaşım açısından sorunlara neden olduğunu öne süren Makak, belediyenin önce refüjün bir bölümünde değişiklik yaptığını, ardından da yapının tamamını kaldırarak yeniden çalışma başlattığını ifade etti.

Söz konusu uygulamanın, plansızlığın ve kaynak israfının göstergesi olduğunu iddia eden Makak, şunları kaydetti:

"Temmuz 2025'te Kıyık Caddesi'ne o yüksek beton barikatları kurmak için Edirne halkının kasasından kaç para çıktı ve henüz bir yıl geçmeden o betonları yıkıp hafriyatını taşımak, ardından da 'alçak ve estetik olacak' vaadiyle yenisini inşa etmek için bugün kaç lira harcanıyor?

Edirne halkının her bir kuruşunu bu şekilde deneme yanılma yoluyla çarçur etmeye ne hakkınız var? Projeyi hazırlayan, onaylayan, teslim alıp hak edişini ödeyen ve şimdi de gözünü kırpmadan yıkan zihniyet, oluşan bu devasa kamu zararının hesabını yargı ve millet önünde mutlaka vermelidir. Edirne Belediyesinin bu plansız yap-boz süreçlerini gördükçe, 'Bu son kararınız mı?' sorusunu yöneltmek zorunda kalacağız herhalde."

Projeyi hazırlayan ve onaylayanların sorumluluk taşıdığını ileri süren Makak, oluşan maliyet farkının ve kamu zararının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Makak, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının, yerel yönetimlerin temel sorumluluğu olduğunu belirterek, sürecin takipçisi olacaklarını aktardı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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